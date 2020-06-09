ОБСЕ подтвердила ранение женщины из-за обстрела под Донецком

Специальная мониторинговая миссия узнала детали о женщине, которая 4 июня получила ранения в результате обстрела поселка Оленовка (Еленовка) на неподконтрольной украинским властям территории под Донецком. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Так, 5 июня медработники больницы в Докучаевске сообщили наблюдателям, что тем утром к ним доставили 59-летнюю женщину из Оленовки с многочисленными осколочными ранениями левого плеча, левого предплечья и обоих бедер.



В тот же день в телефонном разговоре пострадавшая рассказала, что вечером 4 июня она находилась во дворе своего дома на улице Перездной, 110, когда услышала свистящий звук и последующий взрыв неподалеку.



Сразу после этого она почувствовала резкую боль в спине и зашла в дом, где ее мать оказала ей первую

помощь. Утром 5 июня машина скорой помощи доставила ее в больницу в Докучаевске.



В этот же день мать раненой женщины по телефону рассказала, что вечером 4 июня она находилась во дворе дома вместе со своей дочкой, когда услышала свистящий звук и последующий взрыв, сразу после чего упала на землю из-за ударной волны. Женщина добавила, что она вошла в дом невредимой, а вскоре в дом зашла и ее дочь с ранениями. После этого она оказала ей первую помощь.



Другая жительница Оленовки сообщила наблюдателям, что 4 июня обстрел велся в этом районе с 19:00 до 21:00.



Ранее о ранении жительницы Оленовки 4 июня сообщила группировка «ДНР».