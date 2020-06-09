Донецкая и Луганская области готовы к ослаблению карантина

Донецкая и Луганская области соответсвуют трем критериям министерства здравоохранения для снятия карнтинных ограничений.



Согласно информации на сайте МОЗ, на Донетчине и Луганщине количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней составляет менее 12 на 100 000 населения: 3,73 и 1,05 соответсвенно.



Также в норме показатель загруженности коек в больницах для пациентов с COVID: в Донецкой области он составляет 2,51, а в Луганской - 1,82.



Охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения. Так, в Донецкой области этот показатель по состоянию на 9 июня - 12,88; а в Луганской 14,67.

В целом в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявлено 235 случаев коронавирусной болезни. Из них 128 человек выздоровели, а 6 — умерли. На лечении остается 101 пациент.