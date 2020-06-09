Зеленский поручил Службе внешней разведки помогать Украине в «нормандском формате» и «Минске»

Возвращение временно оккупированных территорий должно стать одним из приоритетов Службы внешней разведки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский назвал следующие приоритеты для нового главы ведомства Валерия Кондратюка: выявление потенциальных угроз, помощь в возвращении временно оккупированных территорий, защита национальных экономических интересов, содействие оборонно-промышленному комплексу, противодействие киберугрозам и защита украинцев за рубежом.



В частности, как заявил Зеленский, Служба должна эффективно сопровождать политический диалог по возврату оккупированных территорий Донбасса.



«Жду от службы разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в нормандском формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины», — сказал он.



По его словам, Служба должна также способствовать производству отечественных образцов вооружения и военной техники.