Китай передал Украине еще одну партию гумпомощи для борьбы с коронавирусом

В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Китая медицинского назначения для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило МИД.



Груз содержит тест-системы для диагностики коронавируса, медицинские маски, медицинские защитные очки, бесконтактные термометры, медицинские хирургические маски, медицинские защитные костюмы, одноразовые медицинские перчатки.

За минувшие сутки в Украине выявлено 394 случая заболевания коронавирусом COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировано 27 856 случая заболевания коронавирусом. Из них 12 412 пациентов выздоровели, а 810 — умерли от осложнений.