Боевики стреляли из запрещенного вооружения

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, используя запрещенные Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Марьинки, Крымского, Орехово, Новолуганского, Новотошковского, Шум и Хутора Вольный.



Боевики стреляли из гранатометов, минометов калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Военные ОС открывали ответный огонь с применением дежурных огневых средств.



С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.