Минздрав утвердил правила проведения концертов и спектаклей во время карантина

Минздрав опубликовал рекомендации для проведения культурных мероприятий в рамках очередного этапа смягчения карантина. Постановление главного санитарного врача Виктора Ляшко обнародовано на сайте ведомства.



Согласно рекомендациям, проведение массовых культурных мероприятий во время действия карантина разрешается при ряде условий.



Среди требований к организаторам:



— температурный скрининг всех работников;

— размещение на территории информационных материалов о профилактике коронавируса;

— достаточное количество антисептиков в местах массового скопления людей;

— маркировки для соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями.



Чтобы не допустить скопления людей, организаторам концертов запрещается создание так называемых фан-зон. Если мероприятие проходит под открытым небом, организатор должен оградить территорию его проведения. А во избежание очередей рекомендуется увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входными билетами проводить бесконтактным способом.



Также организатор обязан: обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении) не более 1 человек на 5 кв.м; обеспечить размещение только на сидячих местах с дистанцией в 1,5 метра, за столиками — не более четырех человек (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением — со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматное размещение).



Если мероприятие проходит в помещении, посетители должны быть в респираторах или масках до его завершения. Обязательное ношение масок также касается работников заведения.



Однако несмотря на то, что смягчение карантина начнется с 10 июня, кинотеатры по-прежнему останутся закрытыми.