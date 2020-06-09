ОБСЕ зафиксировала повреждения трех жилых домов на Луганщине

Наблюдатели миссии ОБСЕ видели повреждения трех жилых домов в селе Березовское на неподконтрольной части Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Наблюдатели видели пробоину в северо-западной стороне хозяйственной постройки, расположенной примерно в 10 м к востоку от дома на ул. Первомайской, 2; по их оценке, пробоина образовалась недавно в результате попадания 30-мм боеприпаса, выпущенного с северного направления», — говорится в отчете.



Как рассказал наблюдателям житель дома, 7 июня он работал в хозяйственной постройке, когда услышал разрывы над головой.



На ул. Первомайской, 88 обстрелами повреждены стены дома и окна. На полу кухни члены патруля СММ видели неразорвавшийся боеприпас — 30-мм снаряд из пушки боевой машины пехоты (БМП-2), который, по оценке наблюдателей, сначала влетел в дом через окно, а потом попал в стену.



По словам жительницы дома, вечером 7 июня она находилась дома вместе с мужем, когда услышала стрельбу.



В доме по ул. Первомайской, 90 наблюдатели зафиксировали пробоины в стенах и крыше. По оценке команды миссии, эти повреждения возникли недавно в результате попадания 30-мм боеприпаса, выпущенного с северного направления.