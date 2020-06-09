По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июня

Ситуация с распространением Covid-19



По состоянию на 9 июня в Украине коронавирус подтвержден у 27 856 человек, из них 12 412 пациентов выздоровели, а 810 - умерли от осложнений. В Донецкой области известно о 235 случаях, в Луганской о 54.



За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории из-за заболевания коронавирусом умер 49-летний мужчина. Кроме этого, боевики заявили о 14 новых случаях COVID-19 в течение суток. Диагноз подтвердился у тех, кто контактировал заболевшими. Среди них - 3 медицинских работника и 12-летний ребенок.





Политика



Украинская делегация 9 июня впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам ТКГ представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей из числа вынужденных переселенцев.



Донецкую область в политической группе ТКГ представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.



Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан.



Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что РФ планирует выдать российские паспорта 600 — 800 тысячам жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса до конца года.



Общество



Группировки «ДНР» и «ЛНР» не будут открывать пункты пропуска со своей стороны 10 июня.



119 горняков шахты «Комсомольская» в подконтрольном боевикам Антраците Луганской области пятые сутки находятся под землей. Шахтеры с 5 июня требуют погасить задолженность по зарплате за март, апрель и частично за май.



Мобильный оператор Vodafone не может восстановить связь в отдельных районах Луганской области из-за отсуствия доступа к оборудованию.



Суд в Нидерландах по делу о сбитом «Боинге» рейса MH17 над Донбассом в 2014 году намерен приобщить к делу интервью одного из бывших командиров боевиков «ДНР» Игоря Гиркина Дмитрию Гордону.



Боевые действия



Миссия ОБСЕ подтвердили информацию о ранении женщины, которая 4 июня получила ранения в ходе обстрела поселка Оленовка (Еленовка) на неподконтрольной украинским властям территории под Донецком.



Также наблюдатели миссии видели повреждения трех жилых домов в селе Березовское на неподконтрольной части Луганской области.

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