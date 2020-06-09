В Донецкой области выявили еще 11 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждены еще 11 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.



«По одному [заболевшему] — в Славянском районе и Лиманской ОТГ. Два — в Волновахском районе, три — в Мирнограде, четыре — в Бахмуте», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в Славянске вирус обнаружен у 39-летнего мужчины, в Лиманской ОТГ — у 51-летнего мужчины, в Волновахском районе — у двух женщин 42 и 59 лет, в Мирнограде — у трех женщин 35, 62 и 63 лет, в Бахмуте — у семилетнего мальчика, 56-летнего мужчины и двух женщин (22 и 62 лет).