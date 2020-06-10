Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, один раненый украинский военный

За минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелам подверглись позиции вооруженных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



По данным штаба, боевики вели огонь по позициям у Марьинки, Старогнатовки, Широкино, Авдеевки, Орехово, Хутора Вольного, Шум, Луганского, Крымского, Новотошковского.



Вместе с тем указано, что украинские военные открывалм огонь в ответ. По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного боевика и еще четырех ранили.



В штабе добавили, что с начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет.



Отмечается, что боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления на подступах к Павлополю.



Неподалеку Хутора Вольного боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по украинским опорным пунктам.



Как сообщалось, 9 июня в Авдеевке Донецкой области подорвался автомобиль Нацгвардии, 10 военнослужащих были ранены.