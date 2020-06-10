Начали работу образовательные центры для абитуриентов с неподконтрольных территорий

С 9 июня начали свою работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», в которых поступающие из временно оккупированных территорий могут вступать в украинские университеты без ВНО. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



В 2020 году жители временно оккупированных территорий могут поступать по упрощенной процедуре в более 100 университетов.



«Поступающим нужно только выбрать специальность и учебное заведение, куда бы они хотели поступать, и обратиться в образовательный центр в этом заведении с 9 июня и по 23 октября 2020 года. О визите в образовательный центр можно договориться заранее, контакты центров размещены на сайте Министерства образования и науки», — говорится в сообщении.



Отмечается, что абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах: поступающие из Крыма — не позднее 20 августа; поступающие из Донбасса — не позднее 22 августа.



«Те, кто не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт», — сообщили в пресс-службе.