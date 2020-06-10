Резников рассказал о реакции России на участие переселенцев в переговорах ТКГ

Вице-премьер по вопросам реинтеграции и первый заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что делегация России на удивление спокойно отреагировала на привлечение проукраински настроенных вынужденных переселенцев к переговорам по Донбассу.



«[Реакция России] неожиданно мягче, чем я предполагал. Я думал, будет демарш, но нет. Идет диалог», — сказал Резников в интервью Liga.net.



Он подчеркнул, что никакого ультиматума Россия не ставила. "Есть нюанс: ссылаясь на техническую проблему, россияне задержали включение на 30 минут. Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать. Потому что мы уведомили их об этом только сегодня утром", - добавил Резников.



В заседании подгруппы ТКГ по политическим вопросам 9 июня приняли участие четыре вынужденных переселенца. Донецкую область представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, глава общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. Сегодня они присоединятся непосредственно к заседанию ТКГ.



По словам Резникова, украинские власти привлекут к переговорам и других переселенцев. Он добавил, что в шорт-листе находятся 60 человек.



«По ситуации и по тому, как будет меняться повестка дня на следующих заседаниях, есть еще кандидаты по специализации. Если это будет вопрос амнистии, то, наверное, это будут юристы, которые специализируются в уголовном праве. Если речь будет о модальности выборов, то это будут юристы и специалисты, связанные с работой в избиркомах и имеющие опыт выборов. По гуманитарным вопросам будем приглашать, в первую очередь, правозащитников», — пояснил замглавы украинской делегации в ТКГ.