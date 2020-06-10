Новый этап смягчения карантина: в Украине разрешили открытие баз отдыха и культурные мероприятия

С сегодняшнего дня, 10 июня, Украина переходит на следующий этап выхода из карантина, в рамках которого произошло очередное ослабление некоторых ограничений. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга.



Согласно решению правительства, возобновляют работу базы отдыха, санатории, учреждения культуры. Также разрешается проведение массовых культурных мероприятий при условии соблюдения специальных противоэпидемиологических правил.



При этом снятие ограничений возможно лишь в тех регионах, которые соответствуют трем критериям Минздрава. Донецкая и Луганская область этим требованиям соответствуют.



Вот эти критерии:



• общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Она должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;



• загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Этот показатель должен быть менее 50%;



• среднее количество ПЦР-тестирований (более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней).



Также с 10 июня на Донбассе возобновляют работу КПВВ «Марьина» и «Станица Луганская». При этом они будут работать с 11:00 до 14:00, а пересекающим нужно соблюдать противоэпидемиологические нормы и дать согласие на двухнедельную самоизоляцию.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» не согласились открыть пункты пропуска со своей стороны. Это означает, что фактического пересечения линии соприкосновения не будет.