На КПВВ с 6 утра собираются желающие пересечь линию соприкосновения

У контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе с 6 утра начали собираться очереди желающих пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



По данным ведомства, по состоянию на 8:30 возле КПВВ «Станица Луганская» собралось 45 человек, а возле «Марьинки» — 55 транспортных средств и около 90 человек, в том числе дети и пожилые люди.



«В то же время, не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно», — отмечают пограничники.



Пограничники обещают приоритет пропуска людям, которые пересекают КПВВ по социально-гуманитарным причинам, при наличии подтверждающих документов, и тем, кто собирается на внешнее независимое оценивание.



Отмечается, что для пересечения линии соприкосновения необходимо иметь средства защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, при котором можно обеспечить соблюдение социальной дистанции.



Пропуск через КПВВ в среду, 10 июня, будет осуществляться с 11:00 до 14:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии соприкосновения будет ограничен.

С 10 июня украинская сторона возобновит работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: «Марьинки» в Донецкой области и «Станицы Луганской» в Луганской области.



Группировки «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.