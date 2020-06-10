«ДНР» сообщила о 750 случаях коронавируса. Умерли 30 человек

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории произошло две смерти от коронавируса COVID-19, также выявлено 32 новых случая заболевания, а 9 человек выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Уточняется, что умерли 65-летний мужчина и женщина в возрасте 71 года.



Все новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них — 8 медицинских работников.



Всего «ДНР» подтвердила 750 случаев болезни. Из них 178 человек выписаны, 30 — умерли. На лечении остается 542 пациента.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Донецкой области выявлено 246 случаев заболевания.