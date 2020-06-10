Послы ЕС продлили «крымские санкции» против России еще на год

Послы стран — членов Европейского союза решили продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Крыма, еще на один год. Об этом написал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



Также о продлении санкций сообщил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.



«"Крымский пакет" будет продлен еще на год. Благодарен нашим европейским партнерам за их неизменную поддержку Украины», — написал он в Twitter.



Санкции ЕС предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.



Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма истекал 23 июня.