«Л-ДНР» хотят, чтобы открытие КПВВ согласовали в ТКГ

Группировки «ДНР» и «ЛНР» настаивают, что даты открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения должны быть согласованы в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью для YouTube-канала политика и блогера Анатолия Шария.



«Все даты должны быть согласованы и урегулированы на Минской площадке. Общение такое есть, это все прорабатывается. Было бы желание», — сказал он.



По словам Пушилина, соответствующее решение может быть достигнуто на заседании ТКГ, которое проходит в видеоформате 10 июня.



При этом он отметил, что в условиях коронавируса видит целесообразным создание «гуманитарных коридоров», а не полноценную работу КПВВ. Пушилин утверждает, что список из 400 людей, которым необходимо пересечь линию соприкосновения, был составлен и передан украинской стороне еще на позапрошлом заседании. (У «Новостей Донбасса» нет данных об этом. Отметим, что система «гуманитарных коридоров» работала между «ЛНР» и украинской стороной на КПВВ «Станица Луганская» — Ред.)



Пушилин также рассказал, что прорабатывается порядок выезда с подконтрольной «ДНР» территории в Россию при соблюдении ряда условий. В качестве примера таких условий он назвал прохождение экспресс-тестов на коронавирус непосредственно на границе.

Украинская сторона отказывается вести переговоры с представителями «Л-ДНР», которых приглашают на заседания ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ). Киев указывает, что эти люди подконтрольны России и получили российское гражданство. Украинская делегация настаивает на прямых переговорах с РФ. Москва всячески отказывается от этого, не желая признавать себя стороной конфликта на Донбассе.



С 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: «Марьинки» в Донецкой области и «Станицы Луганской» в Луганской области. При этом они будут работать с 11:00 до 14:00, а пересекающим нужно соблюдать противоэпидемиологические нормы и дать согласие на двухнедельную самоизоляцию.



При этом люди не смогли пересечь линию соприкосновения, так как «Л-ДНР» отказались открывать пункты пропуска со своей стороны.



Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР», а «ДНР» отказалась