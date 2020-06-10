Дело МН17: Прокуратура установила роль 4 обвиняемых в преступлении

Обвинение в судебных слушаниях по делу о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17 заявило о готовности дела к рассмотрению по сути в части оружия, из которого был сбит авиалайнер, а также личностей обвиняемых и их роли. Об этом стало известно в ходе второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, передает «Интерфакс-Украина».



Прокурор Тэйс Бергер рассказал, что расследование роли четырех подозреваемых началось с установления их личности, для чего в начале расследования были подслушаны телефонные разговоры, в которых говорилось о «Буках» в связи со сбитым самолетом 17 июля 2014 года.



«Иногда личность пользователя соответствующих телефонных номеров было легко определить. Подозреваемый Дубинский, например, часто представлялся по телефону как полковник Петровский, заместитель министра обороны, а также как Хмурый, его позывной или боевое имя. В то же время его собеседники регулярно назвали его Сергеем Николаевичем, а иногда и фамилию Дубинский. В интервью, которое Дубинский дал в декабре 2014 года, он представляется как «генерал-майор Петровский Сергей Николаевич, позывной Хмурый, 1962 года рождения, в Донецкой области», — пояснил он.



Бергер отметил, что в отношении Пулатова телефонные разговоры о его дне рождения и его роли в боевых действиях в Чечне позволили получить конкретную информацию, которая могла быть объединена с его позывным Гюрза и редким сочетанием имен «Олег Юлдашевич».



«Таким образом, все четверо подозреваемых были установлены в ходе расследования», — добавил Бергер.



Кроме того, в ходе расследования о том, как подозреваемые «функционировали в их вооруженной группе, была собрана информация об иерархической линии, которая шла от Гиркина вверх через сначала Дубинского, а затем через Пулатова к Харченко».



Свой доклад прокурор иллюстрировал и аудиофайлами, в частности, перехваченным телефонным разговоров Гиркина, в котором он просил помочь военной техникой.



«Иногда способ, которым подозреваемые публично отрицают свою роль, также имеет значение. 28 июля 2014 года Гиркин дал пресс-конференцию, заявив, что он не несет ответственности за сбитие рейса MH17, потому что в его распоряжении не было "Бука". Это было замечательное заявление, потому что в то время — одиннадцать дней после крушения MH17 — еще не было установлено, что была выпущена ракета "Бук". В то время было еще много слухов о самолетах-истребителях и других причинах. Уверенность, с которой Гиркин уже указывает на ракету "Бук" 28 июля 2014 года, вызывает вопросы», — напомнил прокурор ход событий.



Также был проведен поиск свидетелей, которые могли бы рассказать о подозреваемых. Так, в качестве свидетелей были заслушаны несколько бывших членов группировки «ДНР».



«Свидетель с позывным Батя заявил, что отвечал за логистику в "ДНР" и участвовал в сопровождении белого грузовика Volvo. Свидетель S14 заявил, что служил в "ДНР" в "Главном управлении разведки" во главе с подозреваемым Дубинским. Свидетель S07 заявил, что был одним из водителей и телохранителей подозреваемого Харченко в "ДНР". Свидетель S21 заявил, что был подчиненным Харченко в "ДНР" и был причастен к выводу установки "Бука" в Российскую Федерацию вечером 17 июля 2014 года», — детализировал он.



Бергер также рассказал, что следствием было проведено исследование работы системы «Бук».



«Мы собрали информацию из нескольких источников, мы также разобрали несколько ракет, мы взорвали их во время тестов и визуально расследовали саму установку и фотографировали ее», — перечислил он некоторые следственные действия.



По словам прокурора, информация о системе и ее работе была получена от российского производителя «Алмаз-Антей», украинской, грузинской сторон, нидерландских специалистов по обороне и немецкого ракетостроителя.



В ходе расследования специалисты из разных стран также сравнили физические компоненты различных типов ракет «Бук» с инородными материалами, найденными в останках и вещах жертв, в обломках MH17 и в зоне бедствия.