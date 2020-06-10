Danone прекращает рекламную кампанию при участии Пореченкова

Французская компания Danone останавливает рекламную компанию с российским актером Михаилом Пореченковым после скандала с рекламой одного из брендов. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем Twitter.



«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», — написал посол.



Пореченков снялся в российской рекламе йогурта бренда Actimel. За сотрудничество с актером, который обстреливал позиции украинских военных в Донецком аэропорту, французская компания Danone была раскритикована в соцсетях.



Позже компания «Данон» в Украине комментируя ситуацию заявила, что не может влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политики других стран, в том числе России.



На рекламу Danone для России отреагировало и посольство Украины в Франции.

30 октября 2014 года в интернете появилось видео, на котором Пореченков в синей каске с надписью «Пресса» стреляет из пулемета на позициях боевиков «ДНР» в Донецком аэропорту.



Правоохранительные органы Украины начали в отношении Пореченкова уголовные производства. Поведение российского актера осудила ОБСЕ. В 2015 году Пореченкову был запрещен въезд в Украину, а фильмы с его участием запретили к показу.



Сам Пореченков позже заявил, что не целился в украинских военных, а патроны были холостыми. Также он утверждал, что кадры стрельбы были постановочными.