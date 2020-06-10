Украина получила еще 500 миллионов евро помощи ЕС

Европейская комиссия предоставила Украине 500 миллионов евро в рамках четвертой макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Отмечается, что эти деньги были выделены благодаря продлению сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.



В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19.



После выделения Еврокомиссией указанных 500 миллионов евро, суммарная помощть ЕС Украине в виде займов макрофинансовой помощи достигла 3,8 миллиарда евро с 2014 года. Это самая крупная сумма макрофинансовой помощи, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру.

Накануне совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, которая предусматривает выделение 5 миллиардов долларов. Из них 2,1 миллиарда долларов будут получены в ближайшее время.