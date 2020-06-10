СБУ задержала в Харькове подозреваемого в работе на российскую военную разведку

В Харькове СБУ задержала гражданина Украины, который подозревается в работе на 74-й разведывательный центр Главного управления Генштаба ВС РФ. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным следствия, мужчина был завербован российскими спецслужбами во время поездки в РФ, имел псевдоним «Сумрак» и собирал информацию с ограниченным доступом из воинских частей в Харьковской области.



«Следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора информации по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в район проведения операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.



Отмечается, что подозреваемый был задержан при попытке получения таблицы парольных сигналов, которая позволила бы провести паролирование в воздушных радиосетях авиации ВСУ и государственной авиации Украины, имеющих гриф ограничения доступа «секретно».



При обыске у задержанного изъяли носители информации с ограниченным доступом.



Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.