Боевики стреляли из запрещенного вооружения. Потерь среди ОС нет

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, открывая огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Павлополя и Хутора Вольный.



«Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются», говорится в сводке.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.