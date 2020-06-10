Обвинение в деле МН 17 заявляет о наличии свидетеля, который видел солдат и транспортировку «Бука»

У следствия по делу о крушении рейса МН17 есть свидетель, который видел транспортировку ЗРК «Бук», из которого сбили самолет, а также солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты. Об этом завил представитель прокуратуры Тэйс Бергер, передает «Интерфакс-Украина».



Этот свидетель проходит в деле как X48, которого прокуратура хотела бы опросить еще раз, направив следственного судья для безопасного допроса, сообщил Бергер в рамках второго блока предварительных слушаний в деле МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах.



«Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокады самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета», — детализировал прокурор.



По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.



«X48 утверждает, что после запуска ракеты „Бук“ выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте», — пересказал показания свидетеля Бергер.



Прокурор утверждает, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году в отсутствие Государственной прокуратуры, которой была предоставлена возможность задать несколько письменных вопросов.



Следственный судья считает, что показания X48 «надежны».



«Тем не менее, Государственная прокуратура по-прежнему видит причину для дальнейших вопросов, по крайней мере, о четырех солдатах в одинаковой униформе и в танковых шлемах. В заявлении не указывается, видел ли свидетель эти четыре солдата в Буке или вблизи него. Также не понятно, видел ли свидетель этих четырех солдат до или после запуска ракеты, или и то, и другое, и видел ли свидетель, что случилось с этими четырьмя людьми в танковых шлемах после стрельбы», — пояснил он необходимость дополнительного допроса.

Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.