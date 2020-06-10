По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 10 июня коронавирус в Украине зафиксирован у 28 381 лица, суточный прирост составил 525 инфицированных. На подконтрольной власти территории Донецкой области с начала пандемии выявлено 246 случаев заражения COVID-19, в том числе 11 — за прошедшие сутки. В Луганской области в общей сложности 54 случая.



Два человека умерли в результате заболевания коронавирусом в неподконтрольных Украине районах Донецкой области за минувшие сутки. Умерли 65-летний мужчина и женщифна в возрасте 71 года, заявили в группировке «ДНР». Как утверждают в формировании, в течение 9 июня выявлено 32 новых случая заболевания. Всего группировка признает 750 случаев заболевания, 30 человек умерли.



С сегодняшнего дня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: с 11:00 открыты КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. Люди начали собираться у КПВВ с 6 утра, однако боевики со своей стороны отказались открывать пункты пропуска. В связи с этим, пересечение линии соприкосновения практически не началось. В благотворительном фонде «Право на защиту» сообщили, что еще до начала пропуска на КПВВ в Станице Луганской 47-летний мужчина потерял сознание, его забрала скорая помощь. Пропуск через КПВВ на Донбассе ограничивался с 22 марта в связи с пандемией коронавируса.





Политика



Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в фактическом выходе из Минского процесса по Донбассу. По его словам, это выражается в том, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями группировок «ДНР/ЛНР».



Первый зампредседателя украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что делегация России на удивление спокойно отреагировала на привлечение проукраински настроенных вынужденных переселенцев к переговорам по Донбассу.



Экономика



«ЛНР» отменила карантинные меры на большей части подконтрольной ей территории. Ограничения сохранятся в некоторых городах, а также в Антрацитовском районе, где продолжается забастовка шахтеров.



Общество



С 9 июня начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», в которых поступающие из временно оккупированных территорий могут вступать в украинские университеты без ВНО.



Украинская делегация в ходе сегодняшней встречи ТКГ поинтересовалась судьбой Евгении Йепес-Веньесы, похищенной в Донецке боевиками 3 июня.



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