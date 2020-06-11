На Донбассе пострадали трое украинских военных в результате обстрелов

За минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения. Еще один военный был ранен сегодня.



Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что вчера огонь велся по позициям вооруженных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов: Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Луганское, Хутор Вильный, Троицкое, Попасная.



В штабе добавили, что военные открывали огонь в ответ из «штатного вооружения». По данным украинской разведки, уничтожены два российских наемника.



С начала текущих суток боевики обстреляли из снайперского оружия опорные пункты украинских военных неподалеку Чармалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применялись у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие — вблизи Новотроицкого. За текущие сутки один украинский военный получил ранения. При это Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ.