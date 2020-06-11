Шахтеры в Антраците объявили голодовку и выдвинули новые требования к «ЛНР»

Горняки шахты «Комсомольская» в подконтрольном группировке «ЛНР» Антраците продолжают подземную забастовку почти неделю. 10 июня они объявили голодовку, перейдя на хлеб и воду. Об этом сообщает сообщество «Рабочий контроль», которое освещает протест.



К требованию полностью погасить задолженность по зарплате шахтеры добавили новые требования, среди которых освобождение похищенных горняков, а также гарантии безопасности семьям и самим бастующим в случае завершения забастовки со стороны главы «ЛНР» Леонида Пасечника.



Отмечается, что на данный момент «МГБ» продолжает незаконно удерживать 14 человек, среди которых электрослесари Игорь и Виталий Ефановы, а также шахтер Евгений Михайличенко.



Сопредседатель «Независимого профсоюза шахтеров Донбасса» Александр Васьковский в комментарии EADaily рассказал, что горняков забирали из домов без постановлений об обыске, хотя в действительности обыски проводили, также изымали компьютеры. «Их всех свезли в Луганск, в помещение МГБ. Родственникам обещали их отпустить, но не отпустили. Куда бы они не звонили, им говорят, что таких фамилий не слышали», — отметил он.



Васьковский отметил, что, помимо «Комсомольской», забастовки планировались еще на шахте «Белореченская и на шахте имени Фрунзе. Но на последних двух шахтах протесты не состоялись, поскольку был арестован забастовочный актив, а всех остальных работников не пустили в шахтный ствол.



«ЛНР» продолжает сохранять в Антрацитовском районе карантинные ограничения, что позволяет блокировать передвижение людей между населенными пунктами. Также был заблокирован доступ к социальным сетям, не работает мобильная связь.



По словам представителя профсоюза, связь с шахтерами под землей продолжают держать «дедовскими методиками».