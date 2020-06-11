ОБСЕ снова зафиксировала грузовики на границе ОРДЛО и РФ

СММ ОБСЕ вновь зафиксировала грузовые автомобили в подконтрольных боевикам районах, расположенным на границе с РФ. Об этом сообщается в последнем отчете миссии.



В ночь с 7 на 8 июня беспилотник СММ зафиксировал 3 тентованных грузовика на окраине н. п. Манич, один из которых следовал по грунтовой дороге в направлении границы с РФ. Грузовик остановился примерно в 200 метрах от границы, на участке, где отсутствуют пункты пропуска.



БПЛА также «увидел» автомобиль, который двигался по грунтовой дороге от границы в сторону

вышеупомянутых грузовиков в Маниче.



В поле обзора БПЛА еще попали 9 транспортных средств вблизи подконтрольного боевикам Степного Донецкой области, которые находились возле лесополосы примерно в 160 метрах от грунтовой дороги, ведущей к границе с РФ.

В ночь с 4 на 5 июня СММ ОБСЕ зафиксировала, как с территории РФ на подконтрольную боевикам территорию въехала автоколонна грузовиков военного типа, а также грузовики, которые направлялись из ОРДЛО в РФ.