Сивохо будет участвовать в местных выборах. Но еще не решил, в каком статусе

Бывший советник СНБО, шоумен Сергей Сивохо намерен участвовать в местных выборах, которые состоятся в октябре. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Смотрящие Полуев Степанец».



Сивохо рассказал, что к нему «приходят люди» и просят о помощи в вопросах Донбасса. Эти люди, отметил он, сейчас являются членами партии «Слуга народа», однако имен их он не уточнил.



«Естественно, я не смогу людям отказать, потому что они мне в свое время помогали на моих выборах. Потом в процессе помощи региону, люди эти тоже помогают, сопровождают нашу деятельность. Каким-то образом я буду участвовать в избирательном процессе», — сказал Сивохо.



В то же время, Сивохо еще не знает в какой роли он примет участие в избирательном процессе, однако по его словам, «не хочется окунаться в политическую борьбу».



«Я не знаю, как они будут себя позиционировать: останутся доверять „Слуге народа“ или захотят пойти независимыми кандидатами», — добавил он.

13 марта 2020 года презентация проекта Сивохо «Национальная платформа примирения и единства» была сорвана ветеранами боевых действий на Донбассе из полка «Азов» и активистами партии «Национальный корпус». В сообщении «Нацкорпуса» говорится, что они считают категорически недопустимым проведение подобных мероприятий. Самого Сивохо назвали «сепаратистом и ватником, который называет агрессию России "внутриукраинским конфликтом"».



16 марта года группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить Сивохо.