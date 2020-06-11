Лаборатория в Славянске теперь сможет делать по 200 тестов на COVID-19 в день

Лаборатория в Славянске получила оборудование, которое позволит ей делать вдвое больше ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Был обустроен микробиологический кабинет — еще одно рабочее место в лаборатории.



«Если раньше специалисты центра в Славянске могли проводить около сотни тестов в сутки, то теперь — около двух сотен», — рассказал Кириленко.



Отмечается, что помощь предоставило правительство Германии при координации Донецкой ОГА через международный проект GIZ Ukraine.



Теперь в Донецкой области ежедневно проводится около 240 тестирований.



Ранее мощности лабораторий в Славянске и Мариуполе позволяли проводить до 150-тестирований в день.

Всего на подконтрольной властям части Донетчины подтверждено 269 случаев болезни. Из них 130 человек выздоровели, а 6 — умерли. Остается на лечении 133 пациента.



Сейчас регион соответствовует критериям Мнздрава, необходимы для смягчения карантина.