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Лаборатория в Славянске теперь сможет делать по 200 тестов на COVID-19 в день

11 июня 2020, 11:38

Лаборатория в Славянске теперь сможет делать по 200 тестов на COVID-19 в день

Лаборатория в Славянске получила оборудование, которое позволит ей делать вдвое больше ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Был обустроен микробиологический кабинет — еще одно рабочее место в лаборатории.

«Если раньше специалисты центра в Славянске могли проводить около сотни тестов в сутки, то теперь — около двух сотен», — рассказал Кириленко.

Отмечается, что помощь предоставило правительство Германии при координации Донецкой ОГА через международный проект GIZ Ukraine.

Теперь в Донецкой области ежедневно проводится около 240 тестирований. 

Ранее мощности лабораторий в Славянске и Мариуполе позволяли проводить до 150-тестирований в день.

Всего на подконтрольной властям части Донетчины подтверждено 269 случаев болезни. Из них 130 человек выздоровели, а 6 — умерли. Остается на лечении 133 пациента.

Сейчас регион соответствовует критериям Мнздрава, необходимы для смягчения карантина.

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