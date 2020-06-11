В ВСУ за сутки выявили 25 заболевших коронавирусом

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом, из них в госпиталях находится 18 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил.



Отмечается, что 15 военнослужащих находятся в изоляторе одной из воинских частей в Киевской области. Пациенты с 5 июня находились на изоляции из-за контакта с больным COVID-19.



В военной части продолжаются противоэпидемические мероприятия: проводится дезинфекция объектов, установлено усиленное наблюдение за личным составом.



Также в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ» и Военно-медицинском клиническом центре Западного региона находится по одному военнослужащему.



Еще один сотрудник ВСУ находится на стационарном лечении в инфекционной больнице Днепра.



Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 7 человек (Киевская, Харьковская, Винницкая, Ивано-Франковская область — по 1 военнослужащему, Львовская область ˗ 2 военнослужащего, Днепропетровская область — 1 работник ВСУ).



Таким образом, в вооруженных силах сейчас болеет коронавирусом 159 человек острой респираторной. Всего за время пандемии выздоровели — 158 человек, летальных случаев — 4.



Всего на изоляции находится 598 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток, 123 человека.