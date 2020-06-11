Вакарчук заявил о сложении депутатского мандата

Народный депутат от партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий и уже зарегистрировал соответствующее заявление.



Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.



При этом Вакарчук заявил, что не прекращает свою политическую деятельность в партии «Голос».

Вакарчук был лидером «Голоса» на внеочередных выборах в Верховную Раду летом 2019 года. За политсилу проголосовало 5,82% украинцев, еще три депутата от «Голоса» победили на мажоритарных округах.



11 марта Вакарчук сложил полномочия руководителя партии «Голос», вместо него была избрана Кира Рудык.



В 2007 году Вакарчук был избран в Верховную Раду по спискам блока «Наша Украина — Народная самооборона». В сентябре 2008 года он подал заявление о сложении депутатских полномочий, через три месяца парламент лишил его мандата. Тогда за время работы в Раде Вакарчук не подал ни одного законопроекта.