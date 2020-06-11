В Донецкой области выделили 46 миллионов гривен компенсации за бэби-боксы

Денежную компенсацию вместо бэби-бокса получат жительницы Донецкой области, которые родили детей в 2018-2019 годах. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Павел Кириленко во время брифинга в Краматорске.



«Мы закрываем вопрос бэби-боксов силами области. Вчера было подписано распоряжение о выделении из областного бюджета 46,2 миллиона гривен», — отметил он.



Речь идет о тех, кто родил в период с 1 сентября 2018 по 31 декабря 2019 года. Материальная помощь для таких рожениц будет составлять 3 250 гривен на одного ребенка, то есть средний размер стоимости «пакета малыша».

Ожидается, что денежную компенсацию за бэби-боксы на Донетчине получат 14,2 тысячи женщин.

В Украине с сентября 2018 года существует правительственная программа «пакет малыша» для новорожденных, но ни одна роженица в Донецкой области бэби-бокс так и не получила.

Донецкая область не подписала соглашение о выделении из областного бюджета средств на программу, обосновав это возможной коррупционной составляющей в этом вопросе.

Осенью 2019 года министерство социальной политики взялось за разработку механизма монетизации «пакета малыша».