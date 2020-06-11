Шмыгаль допустил, что вопрос открытия КПВВ на Донбассе рассмотрят в пятницу

Вопрос открытия КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе могут рассмотреть в ходе внеочередного заседания правительства в пятницу, 12 июня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве.



«Вопрос открытия КПВВ прорабатывается сейчас профильными министерствами и, возможно, будет рассматриваться», — сказал Шмыгаль.



Премьер добавил, что пока в повестке завтрашнего заседания Кабмина указан только вопрос утверждения плана создания районов в рамках реформы территориального устройства Украины.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: с 11:00 до 14:00 открыты КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. Однако группировки «ДНР» и «ЛНР» отказались пропускать людей.



Формат открытия КПВВ будет обсуждаться на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 15 июня.