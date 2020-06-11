Конгресс США выделил 250 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.



«Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде, и тому подобное. Важное место в нем занимает поддержка Военно-Морских Сил Украины», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что все средства, предоставленные в рамках программы «Инициатива помощи Украине по безопасности», направлены на усиление боевых возможностей ВСУ.