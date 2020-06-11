Какие стратегии есть у власти для противодействия коронавирусу ►

Коронавирус вот уже пять месяцев является проблемой номер один на всей планете. Глобальный карантин остановил жизнь большинства стран на всех континентах, и хотя в некоторых государствах пик инфицирования вроде бы пройден, по мнению всемирной организации здравоохранения до полного отказа от ограничений еще далеко.



В Украине карантин начался в марте текущего года начался со скандала. Тогда в СМИ появилась информация, что за несколько месяцев до начала пандемии в Украине, а именно в феврале, Украина продала медицинских товаров, которые помогают бороться с коронавирусом, на миллионы долларов.



В течение двух месяцев были проданы защитные маски, респираторы, перчатки, одноразовые медицинские халаты в Германию, Чехию, Китай, Россию, Беларусь, Молдову и другие страны.



Затем правительство искало способы решить эту проблему