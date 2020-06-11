Шмыгаль похвалил Авакова и отверг идею об его отставке

К работе министра внутренних дел Арсена Авакова нет замечаний, он проявляет хорошие профессиональные навыки. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что депутаты Верховной Рады не высказали замечаний к отчету о работе МВД.



«Я вижу необходимость работы этого министерства сегодня в сложных условиях для обеспечения стабильности в Украине... Поэтому в кризисной ситуации, в тех процессах, в которых мы пребываем, я сегодня абсолютно понимаю, что нельзя размениваться на политические вещи, нам необходимо управлять кризисами, которые у нас сегодня возникли. Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции на тему «100 дней правительства».

По инициативе фракции «Голос» в Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел. За отставку министра также подписались 35 депутатов от «Слуги народа» и один от «Европейской солидарности».



Кроме этого, на прошлой неделе в Киеве и во Львове прошли акции с требованием уволить Авакова.



Президент Владимир Зеленский отверг возможность отставки Авакова до завершения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.