На Луганщине будут судить двух полицейских за «отжим» автомобиля

Двух начальников структурных подразделений Нацполиции в Луганской области будут судить за незаконное завладение автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Луганской области.



«Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух начальников структурных подразделений Кременского отдела Главного управления Национальной полиции в Луганской области по факту незаконного завладения транспортным средством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 289 УК Украины)», — говорится в сообщении.



По данным следствия, должностные лица отдела полиции умышленно скрыли и не задокументировали факт дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 января 2020 года в городе Кременная.



«Зная о том, что владелец автомобиля покинул место ДТП, с целью личного обогащения правоохранители незаконно завладели транспортным средством. Для реализации своего преступного плана полицейские с помощью грузового автомобиля похитили автомобиль, который в дальнейшем следователи обнаружили в лесном массиве Кременского района», — сообщили в пресс-службе.



Сейчас подозреваемые отстранены от занимаемых должностей и находятся под домашним арестом.