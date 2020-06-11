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На Луганщине будут судить двух полицейских за «отжим» автомобиля

11 июня 2020, 19:09

На Луганщине будут судить двух полицейских за «отжим» автомобиля

Двух начальников структурных подразделений Нацполиции в Луганской области будут судить за незаконное завладение автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Луганской области.

«Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух начальников структурных подразделений Кременского отдела Главного управления Национальной полиции в Луганской области по факту незаконного завладения транспортным средством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 289 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица отдела полиции умышленно скрыли и не задокументировали факт дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 января 2020 года в городе Кременная.

«Зная о том, что владелец автомобиля покинул место ДТП, с целью личного обогащения правоохранители незаконно завладели транспортным средством. Для реализации своего преступного плана полицейские с помощью грузового автомобиля похитили автомобиль, который в дальнейшем следователи обнаружили в лесном массиве Кременского района», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас подозреваемые отстранены от занимаемых должностей и находятся под домашним арестом.

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