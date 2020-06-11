Украинские кинотеатры могут возобновить работу со 2 июля

Украинские кинотеатры могут заработать с 2 июля. Об этом сообщил председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко 11 июня в Telegram-канале.



По его словам, за неимением новых фильмов кинотеатры не были готовы открыться 10 июня — именно эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина.



«Запуститься в работу при открытии нужно сразу на всю 100% мощность — персонала и технического обеспечения. Нести полные затраты. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином. Удалось поднять этот вопрос в Минздраве. Предоставили свои предложения относительно постепенного запуска работы кинотеатров», — отметил он.



Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине до 22 июня.



По состоянию на 11 июня восемь регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Согласно данным Минздрава, это город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.