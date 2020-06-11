Двух жителей Донетчины приговорили к 5 годами тюрьмы за организацию «референдума»

Донецкий апелляционный суд приговорил двух жителей села Щурово Донецкой области за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Суд установил, что 11 мая 2014 года обвиняемые, занимая должности председателя и заместителя председателя участковой избирательной комиссии, организовали «референдума» в помещении одного из кафе села Щурово.



В феврале 2020 года Краснолиманский горсуд признал их виновными и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.



Прокуратура обжаловала приговор.