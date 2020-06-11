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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня

11 июня 2020, 23:13

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию 11 июня коронавирус в Украине зафиксирован у 29 070 человек, суточный прирост составил 689 инфицированных. На подконтрольной власти территории Донецкой области с начала пандемии выявлено 269 случаев заражения COVID-19, в том числе 23 — за прошедшие сутки. В Луганской области в общей сложности 54 случая.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 25 заболевших коронавирусом COVID-19, еще два человека скончались в результате болезни. Все положительные результаты на коронавирус были выявлены у контактировавших с заболевшими ранее. Всего «ДНР» подтверждает 775 случаев заболевания коронавирусом.

Группировка «ЛНР» не сообщала о новых случаях инфицирования коронавирусом с 5 июня. На тот момент на подконтрольной боевикам территории признавали 429 случаев заболевания.

По меньшей мере три из восьми мест обсервации в Луганской области существуют только на бумаге, а большинство действующих баз находятся в плохом техническом состоянии и нарушают санитарные нормы, сообщают в благотворительном фонде «Восток SOS» по результатам мониторинга 2 — 19 мая.

Минздрав Украины готовиться к ужесточению карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство намерено сохранить режим адаптивного карантина, но готово усилить ограничения, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в 10 и более областях критически ухудшится.

Лаборатория в Славянске получила оборудование, которое позволит ей делать вдвое больше ПЦР-тестов на коронавирус.

Политика

В работе Трехсторонней контактной группы объявлен технический перерыв до понедельника, 15 июня. Ожидается, что будет продолжено обсуждение открытия КПВВ и формата их работы.

Общество

Четыре человека остались ночевать между украинским КПВВ и пунктом пропуска группировки «ДНР» из-за отказа боевиков открыть пункты пропуска.

Горняки шахты «Комсомольская» в подконтрольном группировке «ЛНР» Антраците продолжают подземную забастовку почти неделю. 10 июня они объявили голодовку, перейдя на хлеб и воду.

Боевые действия

СММ ОБСЕ подтвердила ранение мужчины в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка в результате обстрела 4 мая.

Миссия ОБСЕ вновь зафиксировала грузовые автомобили в подконтрольных боевикам районах, расположенным на границе с РФ на участке, где отсутствуют пункты пропуска.

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