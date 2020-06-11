В Донецкой области 12 новых заболевших коронавирусом

В Донецкой области выявлено еще 12 инфицированных коронавирусом. В тоже время восемь человек выписаны из больниц с выздоровлением. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Новые случаи коронавируса зарегистрированы у 47-летней женщины в Славянске, у 56-летней женщины в Лиманской ОТГ, у двух мужчин и женщины в Славянском районе, у двух женщин 29 и 55 лет в Краматорске, у 50-летнего мужчины в Селидово, у 40-летнего мужчины в Украинске, у 8-летнего мальчика в Константиновке, у 69-летней женщины в Покровском районе. А также у 35-летнего жителя Одесской области, который находится в командировке в Мариуполе.