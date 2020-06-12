На Донбассе пострадали трое украинских военных в результате обстрелов

Двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один был травмирован в результате 16 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщил в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики обстреляли военные позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, беспилотника, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.



По данным штаба, обстрел велся у Марьинки, Новомихайловки, Гнутово, Новотроицкого, Чермалыка, Павлополя, Орехово, Хутора Вольного, Крымского, Новоалександровки и Луганского.



Вместе с тем украинские военные открывали огонь в ответ. По данным разведки, военные уничтожили 8 боевиков и еще как минимум восемь ранили.



С начала текущих суток из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляны украинские опорные пункты недалеко от Луганского. По позициям Объединенных сил у Верхнеторецкого боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. По данным штаба, потерь с украинской стороны нет.