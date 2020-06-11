Кабмин рассмотрит изменение пропускного режима через КПВВ

На сегодняшнем внеочередном заседании Кабинета министров одним из вопросов является изменение пропускного режима на контрольных пунктах въезда-выезда на государственной границе, а также на линии соприкосновения с Донецкой и Луганской областью и на админгранице с Крымом. Заседание правительства транслируется в прямом эфире.



«Мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ», — сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что изменения предлагается внести в постановление правительства № 392, которое регламентирует установление адаптивного карантина в Украине.



Глава Минздрава добавил, что также предлагается разрешить экскурсионное обслуживание групп до 50 человек для стимулирования внутреннего туризма. При этом Степанов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля дать день на доработку изменений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в последние дни.