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На Луганщине обещают построить городок для переселенцев

12 июня 2020, 11:11

На Луганщине обещают построить городок для переселенцев

Вблизи Северодонецка Луганской области могут построить городок для переселенцев. Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, проект планируется реализовать совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. План включает строительство домов площадью 70-80 квадратных метров.

Глава ОГА сообщил, что реализация этого проекта начнется в следующем году.

В 2016 году в Рубежном начали строительство многоквартирного дома для переселенцев. Затраты на возведение приблизились к 100 млн гривен, но так и не сдали в эксплуатацию, а подрядная организация остановила ход выполнения работ. ГУ Нацполиции в Луганской области открыло уголовное производство по фактам злоупотреблений во время строительства.

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