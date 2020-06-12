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«ДНР» решила праздновать день России

12 июня 2020, 12:11

«ДНР» решила праздновать день России

Группировка «ДНР» назвала день России своим «государственным» праздником и проводит мероприятия по этому поводу. Боевики объявили 12 июня выходным днем. Об этом сообщается на сайте группировки.

Сегодня вдоль центральных улиц Донецка развешены российские флаги. Также триколор поднят на главном флагштоке города на площади Ленина. Большинство мероприятий проходят в онлайн-режиме из-за коронавируса.

Коммунальщики начали развешивать на балконах домов российские флаги за несколько недель до 12 июня. «МГБ ДНР» похитила Евгению Йепес после того, как она сняла флаг России со своего балкона в центре Донецка.

12 июня в РФ отмечается День России — в этот день в 1990 году она приняла декларацию о государственном суверенитете.

Ранее украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ показала копии российских паспортов главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина и представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые участвуют в Трехсторонней контактной группе.

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