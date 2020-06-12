Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе утром и вечером

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует обращение к командованию операции Объединенных сил с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Предлагается разрешить пересекать линию соприкосновения в утренние и вечерние часы, «но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий».



«Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни», — объяснили свое предложение в министерстве.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: с 11:00 до 14:00 открыты КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. Однако группировки «ДНР» и «ЛНР» отказались пропускать людей.



Формат открытия КПВВ будет обсуждаться на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 15 июня.



С конца марта пункты пропуска на Донбассе Украины и группировок «Л-ДНР» были закрыты из-за эпидемии коронавируса. На КПВВ «Станица Луганская» осуществлялся пропуск по принципу так называемых гуманитарных коридоров, но этим смогли воспользоваться только несколько сотен человек.