На КПВВ снова собрались люди, чтобы пересечь линию соприкосновения

На контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская» несколько десятков человек ожидают пересечения линии соприкосновения. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



По состоянию на 11:00, на КПВВ «Марьинка» находятся два автомобиля и 10 пешеходов, а перед КПВВ «Станица Луганская» — более 20 человек.



Отмечается, что с начала возобновления пропуска никто из людей так и не смог пересечь линию разграничения.



«Двое граждан, которые последовали вчера в сторону временно оккупированного Донецка, на контролируемую территорию не вернулись, как и перед этим еще четыре женщины. Подтверждения, что эти граждане попали на оккупированную территорию, в настоящее время нет. Однако по их словам было известно, что они собирались находиться перед позициями оккупантов, пока не решат вопрос о пропуске на временно оккупированную территорию», — заявили в ГПСУ.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время брифинга 10 июня сообщил, что боевики не пропустили четырех человек и они остались ночевать между украинским КПВВ и пунктом пропуска группировки «ДНР». Затем они вернулись на подконтрольную территорию.