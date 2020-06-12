Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня

Работа всех пунктов пропуска на административной границе между Херсонской областью и оккупированным Россией Крымом будет возобновлена с 15 июня.



Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Таким образом, с 15 июня будет возобновлена работа пунктов пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Для граждан, которые пересекают админграницу, отменяется обязательная обсервация, однако все, кто пересекают КПВВ, должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома». Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тысяч гривен.



Обязательным также остается необходимость соблюдения эпидемиологических требований — контроля температуры тела и использования защитных масок и перчаток.

В конце марта работа КПВВ на админгранице с Крымом была остановлена из-за эпидемии коронавируса.