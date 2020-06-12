В «Укравтодоре» назвали дороги на Донбассе, которые отремонтируют в этом году

В Донецкой и Луганской областях сейчас проходит ремонт двух дорог. Еще три участка в Луганской области находятся на этапе проектирования. Об этом рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков в ходе брифинга, который транслировал «112 Украина».



По его словам, в Луганской области сейчас идет ремонт дороги от Северодонецка до Станицы Луганской, общей протяженностью 130 км. Согласно прогнозам Кубракова, в середине июля этот участок будет открыт.



Помимо этого, «Укравтодор» объявил тендер на ремонт дороги Северодонецк — КПВВ «Золотое», в проектной стадии — трассы Старобельск-Меловое и Старобельск-Новый Айдар.



В Донецкой области начался ремонт дороги на участке Покровское-Бахмут.



«Мы планируем полностью отремонтировать в Донецкой области дорогу Доброполье-Лиман. Сейчас полным ходом идет ремонт трассы М03 Киев-Харьков-Довжанский на участке в Донецкой области.Это тоже будет завершена в этом году», — сказал он.



Также глава «Укравтодора» анонсировал открытие шести отремонтированных мостов, которые были взорваны в период с 2014 по 2015 года.