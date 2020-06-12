Зеленский призвал разобраться в причинах роста заболеваемости COVID-19

Президент Владимир Зеленский призвал правительство разобраться в причинах роста числа заболевших коронавирусом, который наблюдается второй день подряд, передает офис главы государства.



Зеленский отметил, что увеличилось количество тестирований на COVID-19, и за сутки в среднем проводится около 20 тысяч ПЦР- и ИФА-тестов. Рост заболеваемости может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. Поэтому перед тем, как принимать решение об ужесточении карантина, нужно понять причины роста числа больных, поясняется в сообщении.



«Нужно быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина», — сказал Зеленский во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19.



На совещании также сообщили, что сегодня, помимо Киева, еще девять регионов Украины не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина. Это Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

За минувшие сутки в Украине было подтверждено 683 новых случая инфицирования COVID-19.



Сегодня коронавирус был выявлен у жены президента Елены Зеленской.